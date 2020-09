Calciomercato, addio Milan | Due club alla finestra

Non solo acquisti ma anche cessioni in casa rossonera: la dirigenza del Milan è pronta a salutare il difensore, ecco i club interessati

Il Milan resta focalizzato sul calciomercato estivo in attesa di tornare in campo per l’imminente inizio della Serie A 2020/21. La dirigenza rossonera lavora ad una possibile cessione che rischia di concretizzarsi già nei prossimi giorni. Contatti in corso: il difensore può salutare Milanello ed il calcio italiano.

Calciomercato Milan, addio vicino: i dettagli

Nicoly Reis di Radio SP ha rivelato quello che potrebbe essere il prossimo colpo in uscita, in casa Milan. Si tratta di Leo Duarte, centrale brasiliano che anche a causa degli infortuni ha deluso nella sua avventura rossonera.

Sul 24enne arrivato l’estate scorsa per 10 milioni di euro dal Flamengo, vi sarebbero due club brasiliani. In primis il Gremio ma anche il San Paolo. I contatti tra l’entourage del calciatore e i due club sudamericani sarebbero in corso, con Duarte destinato a salutare con la formula del prestito.

Il giocatore, in campo solo 6 volte durante la sua unica stagione con la maglia del Milan, sembrerebbe sempre più vicino al ritorno in Brasile.

