Calciomercato Milan, Pioli è convinto | Nuovo tentativo per il centrale!

Il Milan, dopo l’arrivo di Tonali, vuole prendere un centrale per Stefano Pioli: nuovo tentativo in Spagna

Sono i rossoneri, al momento, a tenere lo scettro del club italiano più soddisfatto del proprio mercato. Eppure, i dirigenti del Milan non hanno ancora terminato la propria opera: all’appello di Stefano Pioli manca ancora un centrale difensivo. Il tecnico emiliano vorrebbe un giocatore dal grande atletismo, che sappia anche giocare col pallone. Per questo i rossoneri potrebbero tornare alla carica per un vecchio pallino e sono pronti a fare un nuovo tentativo: ecco quanto serve al Milan per portarlo da Pioli.

Calciomercato Milan, nuovo tentativo per Todibo | Servono 25 milioni!

Mentre procede la trattativa con la Fiorentina per Milenkovic, il Milan tiene viva la pista che porta a Jean-Clair Todibo. Il centrale francese non rientra nei piani di Ronald Koeman e, come rivelato da ‘Mundo Deportivo’, il Barcellona vorrebbe una cifra vicina a 25 milioni. I rossoneri, consapevoli che arrivare al centrale viola non sarà semplice, si tengono aperti la possibilità di arrivare al difensore blaugrana. Todibo, classe ’99, rientrerebbe anche nella filosofia green portata avanti dal ‘Diavolo’ di Gazidis e Maldini.

