Calciomercato Milan, indizio verso la cessione | Pioli ha scelto!

La stagione del Milan inizia ufficialmente domani, con la sfida di Europa League contro la Shamrock Rovers: c’è un’esclusione eccellente da parte di Pioli

Per il Milan inizierà domani una nuova stagione, con la sfida valida per il secondo turno preliminare di Europa League contro gli irlandesi dello Shamrock Rovers. Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati, in cui non compare il nome di Lucas Paqueta. Sembra ormai piuttosto evidente, dunque, che il talentuoso brasiliano non faccia parte dei piani del tecnico rossonero. Eppure l’esclusione del centrocampista sarebbe, secondo alcuni, da considerarsi come scelta tecnica da parte dell’allenatore milanista. In ogni caso le voci di mercato hanno parlato di addio possibile per tutta l’estate.

Milan, ipotesi Lione o Fiorentina per Paqueta

Paqueta non farà parte della spedizione irlandese, dunque. Il calciatore, recentemente, è stato accostato a club come il Lione in Francia, che pare sia interessato al suo cartellino. Anche in Italia, però, non mancherebbero le possibilità per il verdeoro: potrebbe essere utile alla Fiorentina. Con i francesi, in particolar modo, potrebbe prendere vita l’ipotesi di uno scambio per arrivare al centrale di difesa Jason Denayer.

Anche con i viola Paqueta potrebbe essere sfruttato come contropartita tecnica per arrivare ad alcuni obiettivi, tra i quali Gaetano Castrovilli, Fereico Chiesa, Dusan Vlahovic o Nikola Milenkovic.

