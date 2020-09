Calciomercato Inter, impasse Godin | Offerto alla big

Diego Godin potrebbe non andare più al Cagliari: il calciomercato in uscita dell’Inter si rivolge altrove.

Resta incerto il futuro di Diego Godin. Il difensore nerazzurro sembrava a un passo dal Cagliari, ma nonostante l’accordo preliminare tra le due società, mancava ancora quello col giocatore. Ai sardi è stato chiesto uno sforzo importante per quanto riguarda l’ingaggio, di per sé molto alto dell’ex Atletico Madrid, ma potrebbe non bastare a convincere l’uruguaiano. Per questo motivo l’Inter sta cercando una seconda squadra alla quale offrire il difensore.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio Godin | Accordo ad un passo!

Calciomercato Inter, Godin potrebbe cambiare squadra

La soluzione potrebbe essere, come riportato da Repubblica, la Roma, che dopo aver preso Kumbulla è attualmente alla ricerca di un altro centrale difensivo. Da tener conto che l’Inter aveva provato lo sgambetto ai giallorossi proprio per Smalling, cercando di anticipare la dirigenza della capitale e aggiudicarsi i diritti sportivi del difensore del Manchester United. Così facendo, l’arrivo di Godin potrebbe essere provvidenziale per entrambe le società: l’Inter riuscirebbe a sgravarsi di un ingaggio e di un giocatore che non rientra più nei piani tattici di Antonio Conte e la Roma potrebbe aggiungere un tassello di esperienza alla propria retroguardia in sostituzione di Smalling.

Al momento, però, manca ancora l’affondo decisivo da parte della Roma, che dovrà decidere se continuare a premere per Smalling o meno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, che sgarbo alla Roma | ‘Carta’ Vecino

Calciomercato Inter, occasione dal Manchester City | I dettagli