Calciomercato Inter, Raiola a sorpresa | Bomber offerto all’Inter!

Intercettato da Calciomercato.it, Mino Raiola ha rilasciato importanti dichiarazioni sul futuro di Pinamonti. Se salta il ritorno all’Inter, pronto il nome a sorpresa per i nerazzurri.

Ore di mercato caldo sul fronte attaccanti per le big di Serie A. Inter e Juventus sono alla ricerca di una punta per completare i rispettivi organici a pochi giorni dall’avvio ufficiale della stagione.

Intercettato a Milano da Calciomercato.it, l’agente sportivo più famoso d’Italia, Mino Raiola, ha rilasciato importanti dichiarazioni su alcuni dei suoi assistiti, dando il via a numerosi voci di mercato.

Calciomercato Inter, se salta il ritorno di Pinamonti Raiola è pronto ad offrire Kean ai nerazzurri

Ancora in attesa dell’arrivo di Arturo Vidal per il centrocampo, l’Inter continua a monitorare alcune soluzioni per il reparto offensivo. Per offrire una valida alternativa al duo Lukaku-Martinez, negli ultimi giorni i nerazzurri hanno avviato forti contatti con il Genoa per il ritorno di Pinamonti a Milano, grazie all’opzione di ‘recompra’ per l’attaccante.

L’accordo tra i due club è totale, ma sembra ancora non arrivare la decisione definitiva del giovane attaccante italiano. Qualora la trattativa saltasse, spunta la clamorosa suggestione di mercato per l’Inter. Raiola infatti, sarebbe pronto ad offrire un altro dei suoi assistiti, Moise Kean, ai nerazzurri.

Già nel mirino della Juventus, il passaggio dell’agente sportivo nella sede dell’Inter potrebbe dare adito alla clamorosa ipotesi di mercato per la Beneamata.

