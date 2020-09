Calciomercato, l’attaccante chiede il prestito | Occasione per Milan e Inter

Milan e Inter continuano a cercare un’occasione in prestito per rinforzare il reparto offensivo e l’occasione può arrivare dalla Spagna.

Poco spazio nel reparto offensivo del Real Madrid, con Karim Benzema insostituibile per Zinedine Zidane. Ecco perché Luka Jovic ha chiesto la cessione alle merengues, così da poter giocare più di quanto fatto nel corso dell’ultima stagione. L’affare gioverebbe anche alla società madrilena, che avrebbe così la possibilità di far continuare la crescita dell’attaccante e permettergli di mettere in mostra le qualità già fatte vedere all’Eintracht di Francoforte.

Calciomercato, Luka Jovic occasione in prestito

Con 27 presenze all’attivo per un totale di 806 minuti, con appena due reti siglate nel campionato spagnolo e zero marcature nelle competizioni europee, per Jovic il ruolo di vice-Benzema inizia a essere stretto. Per questo la società potrebbe decidere di cederlo in prestito, con il Milan che nelle ultime settimane si era anche interessato all’ex Eintracht. Da non sottovalutare, però, anche la pista Inter, nel caso in cui Lautaro Martinez dovesse partire.

L’alternativa sarebbe tornare in Bundesliga, con l’Hertha Berlino pronto ad accogliere l’attaccante. Servirà però trovare un club che possa garantirgli un minutaggio superiore rispetto a quello assicuratogli da Zidane come vice-Benzema, altrimenti Jovic sarà destinato a restare a Madrid.

