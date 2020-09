Calciomercato Juventus, sirene dalla Premier | L’esterno può partire

Sirene dalla Premier League per un giocatore della Juventus: il calciomercato in uscita dei bianconeri non si ferma.

Sergio Reguilon al Tottenham è stato un duro colpo per il Manchester United, che pensava di avere oramai in pugno l’esterno del Real Madrid. Ora i Red Devils dovranno guardarsi intorno per trovare un altro terzino sinistro sul mercato e dovranno farlo anche in tempi brevi, dato che mancano appena due settimane alla chiusura del mercato e i campionati sono oramai partiti. Dopo aver perso anche Ben Chilwell, ugualmente nei radar dello United, adesso bisognerà tornare a guardare in Italia.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, beffa clamorosa | Salta tutto per colpa di Alex Sandro

Calciomercato Juventus, sirene dalla Premier per Alex Sandro

Le alternative sono Alex Telles del Porto e Alex Sandro della Juventus, stando a quanto riportato da Fichajes.net. A Solskjaer, d’altronde, serve un terzino da inserire in rosa che possa competere con Luke Shaw e Brandon Williams e proprio l’allenatore dei Red Devils sta spingendo su questa necessità, così che la società possa muoversi rapidamente nelle trattative per i due giocatori indicati poc’anzi. Dall’altro lato c’è da considerare che la Juventus, nel caso in cui dovesse partire Alex Sandro, dovrebbe a sua volta muoversi per trovare un sostituto del brasiliano, il che potrebbe scatenare un effetto domino non facile da intavolare. Soprattutto a fronte del fatto che anche De Sciglio potrebbe salutare Torino in questi giorni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Juventus, scambio con Alex Sandro | Paratici anticipa Marotta

Calciomercato Juventus | Affare in Olanda per il post Alex Sandro