Calciomercato Juventus, Suarez è in Italia | Superato l’esame!

La giornata di oggi è stata piuttosto intensa per Luis Suarez. Questa mattina l’attaccante uruguaiano si è allenato con i compagni del Barcellona, presentandosi al centro sportivo in macchina con Lionel Messi, poi alle ore 13 ha preso un areo verso l’Italia. Alle ore 15 è sbarcato all’aeroporto di Perugia ed ha preso un taxi in direzione Università di Perugia, dove ha sostenuto e superato l’esame di lingua italiana livello B1. Un passaggio propedeutico al conseguimento della cittadinanza italiana e, quindi, del passaporto da comunitario: le ultime sul futuro di Suarez ed il mercato della Juventus.

Nonostante lo sbarco in Italia ed il superamento dell’esame linguistico di Luis Suarez, l’attaccante più vicino a vestire la maglia numero ‘9’ della Juventus sembra essere Edin Dzeko. Nonostante il certificato di italiano livello B1, infatti, i passaggi necessari al conseguimento del passaporto da comunitario non sono terminati. Anzi, è molto difficile che tutta la procedura sia terminata prima della scadenza del calciomercato. Una casistica che fatto virare prepotentemente i bianconeri sul centravanti della Roma.

La Juventus attende solamente che i giallorossi trovino un accordo con Milik, per poi avere il via libera per l’arrivo di Edin Dzeko a Torino. La scelta di Suarez di conseguire in ogni caso la cittadinanza italiana e, conseguentemente, il passaporto da comunitario è comunque significativa. L’attaccante uruguaiano si tiene aperte diverse possibilità sul mercato: tutti i club che volessero prenderlo in futuro non dovranno sottostare alla problematica del passaporto. Suarez, infatti, non occuperebbe più alcuno slot dedicato agli extracomunitari.

Sono giornate decisive per l’attacco della Juventus: Suarez è a Perugia, dove ha superato l’esame di italiano livello B1, ma il più vicino ai bianconeri rimane Edin Dzeko.

