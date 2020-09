Calciomercato Roma, UFFICIALE Kumbulla | Altri tre giocatori coinvolti!

La Roma ha ufficializzato l’acquisto di Marash Kumbulla dall’Hellas Verona. Nell’operazione sono coinvolti anche altri tre giocatori, che faranno il percorso inverso.

La Roma, con un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, ha reso noto l’acquisto di Marash Kumbulla dall’Hellas Verona. L’operazione si è conclusa con un prestito a 2 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 13,5 milioni, più eventuali 3,5 milioni di bonus. Percorso inverso per Cetin, Cancellieri e Diaby, che approdano all’Hellas sempre in prestito con obbligo. Di seguito, il comunicato ufficiale: “L’AS Roma rende noto di aver sottoscritto con l’Hellas Verona gli accordi per l’acquisto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marash Kumbulla, e per la cessione, a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, dei calciatori Yıldırım Mert Çetin, Matteo Cancellieri e Aboudramane Diaby. Il saldo netto complessivo di tali operazioni di prestito è negativo per l’AS Roma per 2 milioni di euro. Inoltre, tutti gli accordi sottoscritti prevedono l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo dei rispettivi calciatori, condizionati al verificarsi di determinate situazioni sportive. L’impatto negativo per l’AS Roma, laddove si verificheranno tutte le condizioni previste, è pari a 13,5 milioni di euro. L’accordo relativo all’acquisto del calciatore Kumbulla prevede altresì un corrispettivo variabile, in favore dell’Hellas Verona, condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi, stimato per circa 3,5 milioni di euro“.

