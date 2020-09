Calciomercato, mossa a sorpresa | Via da Mourinho: arriva in Serie A

Sorpresa Genoa: ad un passo l’acquisto di Rose. Il laterale inglese pronto a lasciare il Tottenham di Mourinho e ad approdare in Serie A

Un colpo di grande esperienza per il Genoa. Il club rossoblù sembra infatti essere vicinissimo ad annunciare l’acquisto di Danny Rose. Il terzino sinistro inglese, nazionale dei tre leoni, pare davvero vicino a lasciare la Premier League per trasferirsi in Liguria.

Calciomercato Genoa, via da Mourinho: colpo Rose in arrivo

Come riferisce il ‘Mirror’, il classe 1990 sarebbe davvero vicino a lasciare il Tottenham. Rose non rientra nei piani di Mourinho e il giocatore già aveva disputato la seconda parte di stagione in prestito al Newcastle. I ‘Magpies’ non hanno però formulato offerte per acquistare il giocatore a titolo definitivo, che è tornato così a Londra.

Il natio di Doncaster è sotto contratto con gli ‘Spurs’ sino al 2021, ma il Tottenham è disponibile a lasciarlo partire anche in prestito.

E il Genoa sarebbe il club che più rispetto ad altri è avanti nella trattativa. I rossoblù avrebbero anche l’ok del giocatore. Ora resta da vedere la formula dell’affare: il Tottenham preferirebbe cederlo in via definitiva, ma sarebbe appunto disposto anche a vendere il giocatore in prestito.

