Calciomercato Inter, Caressa scatenato | Attacco a Conte e Marotta

Fabio Caressa, a ‘Sky Sport’, molto critico sul calciomercato Inter: stoccata a Conte e Marotta, ecco l’attacco ai nerazzurri

Pochi giorni ormai al via del nuovo campionato di Serie A. Riparte la caccia alla Juventus, campione d’Italia da nove anni consecutivi. Il mercato sembrerebbe sostanziare le ambizioni dell’Inter, seconda nella passata stagione e che vuole rilanciare la sua candidatura per lo scudetto. Molto critiche però le dichiarazioni di Fabio Caressa, a ‘Sky Sport’, che vede una Juve ancora davanti a tutti.

Inter, Caressa contro Conte: “E’ diventato autoreferenziale”

“Non vedo squadre che si siano avvicinate alla Juventus per la verità – ha spiegato – I giocatori da prendere erano Tonali e Kulusevski e uno lo ha preso la Juve…poi bisogna vedere la punta bianconera chi sarà. Non so fino a che punto l’Inter sia più vicina”. Ci sono critiche all’operato di Marotta: “Hakimi è un ottimo acquisto, Kolarov l’anno scorso ha ripreso a giocare da terzo di difesa e Sanchez lo abbiamo ancora visto poco. La Juve ha ancora Dybala, Ronaldo, ha preso Kulusevski e ora prenderà un attaccante. Per l’Inter potrebbe essere importante ricominciare con Nainggolan“.

Critiche dal giornalista anche in direzione di Antonio Conte: “E’ diventato un po’ autoreferenziale in alcune cose, fa quello che Allegri chiama ‘cazzeggio creativo’, ovvero parlare con gente fuori dal suo mondo ogni tanto durante la stagione. Ma lo stimo tantissimo e l’anno scorso ha già fatto un grande lavoro”.

