Calciomercato Inter, Conte non molla | Nuovo duello con la Roma!

Il mercato dell’Inter sta vivendo una fase di stallo, in cui diversi sono gli obiettivi in entrata, ma prima bisogna piazzare dei colpi in uscita. In attesa di riuscire a realizzare delle cessioni, comunque, i nerazzurri stanno lavorando su diversi fronti e sono pronti a dare ancora battaglia alla Roma. Dopo che i giallorossi sono riusciti a mettere le mani su Kumbulla, l’Inter cerca di rifarsi proprio con uno dei principali obiettivi di Fonseca per la difesa: Antonio Conte non molla.

Come rivelato da ‘The Sun, l’Inter non avrebbe mollato la pista Chris Smalling e potrebbe inserirsi nel braccio di ferro fra la Roma ed il Manchester United. Antonio Conte, infatti, sarebbe un grande estimatore del centrale inglese e lo considera un elemento in grado di interpretare al meglio la propria difesa a tre. La formula potrebbe essere sempre quella del prestito con obbligo di riscatto, a cui l’Inter sarebbe disposta a sottoporsi.

Al momento, però, la volontà di Smalling sembra essere quella di tornare in giallorosso, come ha confermato anche Fonseca in conferenza stampa. “Sono in contatto con lui, vuole tornare alla Roma e noi lo rivogliamo avere: nei prossimi giorni potremmo ritrovarlo”. L’inserimento dei nerazzurri, quindi, potrebbe essere stato fatto in maniera tardiva. Una cosa, però, sembra certa: nel futuro di Smalling ci sarà il ritorno in Serie A.

