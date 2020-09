Calciomercato Juventus, beffa a centrocampo | C’è l’accordo!

In casa Juventus aumenta il rischio beffa per l’obiettivo in mediana nel calciomercato estivo: c’è già l’accordo con il top club, i dettagli

Il calciomercato bianconero prende forma. Ma, da questo punto di vista, non in positivo. Uno degli obiettivi di Paratici sarebbe sempre più lontano dalla Juventus di Pirlo, con il top club inglese che avrebbe ormai trovato l’accordo con il gioiello tanto seguito dai bianconeri. Una sfida a distanza che potrebbe portare alla clamorosa beffa: ecco tutti i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, futuro Suarez | Spunta un altro top club!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, il PSG ci riprova | I dettagli

Calciomercato, Juventus lontana: futuro in Premier League

Secondo quanto riportato da ‘Daily Star’, l’Arsenal avrebbe raggiunto l’accordo con l’entourage di Houssem Aouar, talento in uscita dal Lione. Il 22enne francese ma di origini algerine piace da tempo a Paratici che lo vorrebbe regalare a Pirlo per l’imminente stagione.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

In tal senso, i ‘Gunners’ sono pronti a bruciare la concorrenza della ‘Vecchia Signora’ e regalare ad Arteta il fantasista classe 1998. Nell’ultima stagione con i francesi, Aouar ha collezionato ben 41 presenze complessive con 9 reti e 10 assist vincenti.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ore decisive per il bomber | I dettagli

Manca ancora l’accordo tra Lione e Arsenal, la Juventus è però avvertita: il club inglese ha deciso di puntare sul talento del club di Aulas.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Milik furioso | Può far saltare tutto

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Suarez è in Italia | Superato l’esame!