Calciomercato Juventus, il PSG ci riprova | I dettagli

Calciomercato Juventus, il PSG pronto a riprovarci per De Sciglio: Leonardo a caccia di un sostituto di Bernat, le ultime

Il grave infortunio rimediato da Juan Bernat (rottura del legamento crociato) ha messo in serissimo allarme il Paris Saint-Germain. I francesi, adesso, sono senza il loro terzino di riferimento e sulla sinistra avranno bisogno di compensare l’assenza dello spagnolo. Tanti i nomi sul taccuino di Leonardo, ma un nome potrebbe prendere presto quota. E nuovamente. Quello di Mattia De Sciglio, ex pallino dei parigini e giocatore in uscita dalla Juventus.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, fatta per Dzeko-Milik | Si sblocca tutto

Calciomercato Juventus, il PSG ci riprova per De Sciglio: i dettagli

La Roma dunque è avvisata: nonostante l’inserimento dell’ex terzino rossonero all’interno della trattativa per Dzeko, il PSG sarebbe pronto a riprovarci. D’altronde, per De Sciglio i contatti sull’asse Torino-Parigi erano stati avviati già nel corso del mese di gennaio. E rappresenterebbe, adesso, una soluzione low-cost e di rodato valore per Tuchel. La Juventus potrebbe essere un po’ restia alle richieste di prestito del PSG, e soprattutto manca ancora di un sostituto numerico da aggiungere nelle proprie rotazioni. Ragion per cui, bisognerà attendere ancora dei giorni prima di un eventuale sviluppo della trattativa. Il PSG, però, sarebbe disposto a fare sul serio per De Sciglio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, bye bye Eriksen | Destinazione e cifre

Attenzione, quindi, a quelli che potrebbero essere i futuri scenari di mercato. Leonardo è pronto a tornare alla carica per il numero due bianconero.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, affare Vidal | Stop clamoroso

Calciomercato Juventus, caccia al vice Dzeko | L’ex si offre