Calciomercato Juventus, affare Dzeko | Milik arrivato a Roma!

Il doppio affare che porterebbe Dzeko alla Juventus e Milik alla Roma procede spedito: il polacco è tornato nella Capitale

La concatenazione di eventi che porterà il centravanti richiesto da Andrea Pirlo continua secondo i binari prestabiliti. La Juventus, infatti, ha già raggiunto un accordo totale sia con la Roma che con l’entourage del giocatore per il trasferimento di Dzeko. Per completare l’arrivo del bosniaco a Torino, però, prima i giallorossi devono definire il passaggio di Milik dal Napoli: le ultime sul polacco.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, rivelazione del Ds | “Mancano solo le visite”

Calciomercato Juventus, Dzeko si avvicina | Milik pronto a firmare!

Il passaggio di Edin Dzeko alla Juventus è sempre più vicino. In serata, infatti, Milik è rientrato a Roma dopo essersi sottoposto alle visite mediche a Zurigo. L’entourage del polacco sembra essere vicino ad aver risolto tutte le questioni in sospeso con il Napoli, compreso il rinnovo di contratto, fondamentale per il trasferimento in prestito con obbligo di riscatto al club capitolino. L’ufficialità di Milik sembra essere sempre più vicina per la Roma e, questo, significa che anche Dzeko sta facendo passi da gigante verso la Juventus.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus e Milan, parla Iachini | Annuncio su Chiesa!

Europa League, il sorteggio del Milan | Ecco l’avversario ai play-off

Calciomercato Juventus, retroscena Suarez | Offerta rifiutata!