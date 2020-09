Calciomercato Juventus, retroscena Suarez | Offerta rifiutata!

La Juventus sembra aver virato su Dzeko e, intanto, arriva un retroscena su Suarez: l’uruguaiano avrebbe rifiutato un’offerta clamorosa

La direzione presa dal mercato della Juventus sembra essere chiara e porta ad Edin Dzeko. Il centravanti scelto da Andrea Pirlo sarebbe il bosniaco, le cui caratteristiche tecniche si sposano perfettamente con gli altri attaccanti bianconeri. La grande alternativa a Dzeko è sempre stata Luis Suarez: l’attaccante uruguaiano nella giornata di ieri è stato a Perugia, dove ha sostenuto l’esame di lingua italiano livello B1. In attesa del passaporto, è arrivato un clamoroso retroscena di mercato sul ‘Pistolero’.

Calciomercato Juventus, clamoroso Suarez | Rifiutata offerta faraonica!

Mentre Luis Suarez sta completando tutte le procedure per l’ottenimento della cittadinanza italiana e, quindi, del passaporto da comunitario, arriva un clamoroso retroscena di mercato. Sull’uruguaiano non ci sarebbe stata solamente la Juventus nelle ultime settimane: come rivelato da ‘ESPN’, Suarez avrebbe rifiutato un’offerta faraonica dall’Inter Miami. Una proposta che, se accettata, avrebbe fatto del ‘Pistolero’ il giocatore più pagato della storia della MLS. Il rifiuto di Suarez dimostrerebbe ancora una volta la volontà del giocatore di essere protagonista nel calcio che conta.

