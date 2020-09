Calciomercato Milan, Simeone ci prova | Rischio a centrocampo

Calciomercato Milan, attenzione all’Atletico Madrid: Simeone ci prova per Torreira, rischio a centrocampo per i rossoneri

Arrivato a Londra nell’estate del 2018, Lucas Torreira sembra pronto a lasciare la Premier League. Dopo l’addio di Emery, infatti, l’ex centrocampista della Sampdoria ha avuto un minutaggio sempre più ridotto, fino all’esclusione totale dai piani tecnici di Mikel Arteta. Ragion per cui, l’uruguaiano classe 1996 continua a rappresentare una grossa occasione di mercato, per tante squadre a caccia di un regista con le sue caratteristiche. Il Milan lo segue con grossa attenzione, ma occhio all’inserimento dell’Atletico Madrid. Secondo il media ‘TransferChanger’, Simeone avrebbe indicato Torreira come uno degli obiettivi principali per il mercato dei colchoneros.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, beffa a centrocampo | C’è l’accordo!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio Suarez | ‘Bomba’ dall’Inghilterra