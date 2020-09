Europa League, il sorteggio del Milan | Ecco l’avversario ai play-off

A Nyon hanno già sorteggiato i play-off di Europa League. Nel caso il Milan dovesse superare i norvegesi del Bodo-Glimt, dovranno affrontare la vincente di Besiktas-Rio Ave

Reso noto il sorteggio dei play-off di Europa League. La prossima settimana si giocherà il terzo turno preliminare, con il Milan che affronterà il Bodo-Glimt a San Siro. In caso di qualificazione al play-off, i rossoneri dovranno vedersela con la vincente tra Besiktas e Rio Ave . Gli altri avversari possibili erano una tra la vincente di Basilea-Anorthosis e Viktoria Plzen-Sonderjysk . La partita, che si giocherà in gara unica, è in programma 1° ottobre.

