Serie A, stadi verso la riapertura | L’annuncio di Spadafora

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha comunicato importanti novità riguardanti la riapertura degli stadi.

Un passo verso la normalità. La riapertura degli stadi sta per avvicinarsi sempre di più dopo l’annuncio del ministro Spadafora, al quale farà seguito un comunicato ufficiale. Il Ministro dello Sport ha spiegato che sarà possibile iniziare a tornare a partecipare agli eventi all’aperto a partire dalle semifinali e dalle finali degli Internazionali di Tennis a Roma.

Serie A, gli stadi verso la riapertura: arriva l’annuncio di Spadafora

“Finalmente, già a partire dalle semifinali e dalle finali degli Internazionali di Tennis, potranno assistere mille spettatori a tutte le competizioni sportive che si terranno all’aperto e che rispetteranno scrupolosamente le regole previste in merito a distanziamento, mascherine, prenotazione dei posti a sedere” ha dichiarato Vincenzo Spadafora, come riportato da SkySport. Una decisione presa in concerto con il Comitato Tecnico Scientifico dopo la riunione che si è tenuta martedì. Un primo significativo passo in avanti verso il ritorno alla normalità nello sport.

