Calciomercato Inter, Lautaro-Barcellona bollente | 15 riunioni!

Una trattativa lunghissima per il calciomercato dell’Inter, ma che alla fine non ha portato al risultato desiderato dalla controparte.

Ci sono volute quindici riunioni online tra Barcellona e Inter per poter arrivare a un punto che non ha portato a nessun risultato per gli spagnoli. Se non quello della permanenza di Lautaro Martinez in maglia nerazzurra. Per i blaugrana era la priorità in attacco, soprattutto dopo aver messo Luis Suarez fuori dal progetto tecnico, ma l’esborso richiesto dall’Inter era eccessivo persino per le casse del Barcellona.

Calciomercato Inter, quindici riunioni per trovare l’accordo

Nelle quindici riunioni raccontate da El Mundo Deportivo, le due società hanno trattato il prezzo a lungo, ma anche il contratto per il giocatore. Un accordo di sei anni, nella formula di cinque più uno, un’opzione legata ad alcune condizioni come partite o minuti giocati, ma legati tutti alla quinta stagione in maglia blaugrana. Un contratto che poi sarebbe stato ritoccato nell’ingaggio tra la terza e la quarta stagione. Un possibile record per il Barcellona, che da qui a tre anni pensava di potersi anche liberare di qualche altro ingaggio gravoso, probabilmente quello di Messi.

L’intransigenza dell’Inter, però, ha bloccato tutto: la società nerazzurra non ha voluto cedere sul prezzo richiesto e non ha facilitato la possibile cessione di Lautaro Martinez, che quindi sarà costretto a continuare la sua avventura in Italia per almeno un altro anno.

