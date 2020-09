Calciomercato Juventus, l’ex Serie A ‘a zero’ | Sfida a Roma e Fiorentina

La Juventus prepara il colpo low cost per l’attacco: sull’ex Serie A, pronto al rientro, vi è però una folta concorrenza

La Juventus continua la sua caccia ai colpi da regalare a Pirlo per il nuovo corso bianconero. Il calciomercato estivo della ‘Vecchia Signora’ può vedere il ritorno in Italia dell’ex Serie A. Concorrenza importante, però, con Paratici pronto ad andare all’assalto: ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Juventus, duello in attacco: i dettagli

La Juventus è pronta a cogliere l’occasione per riportare Stephan El Shaarawy in Italia. Secondo quanto riporta ‘Calciomercato.it’, il ‘Faraone’ avrebbe ormai le valigie in mano e sarebbe pronto a salutare il calcio cinese. L’avventura allo Shanghai Shenhua pare quindi arrivata ai titoli di coda dopo una sola annata, con l’ex Milan che potrebbe liberarsi in prestito nelle prossime ore.

L’attaccante vuole tornare in Serie A per provare a guadagnarsi un posto per Euro 2021. Ecco perchè i bianconeri, così come Roma, Fiorentina e nelle ultime ore Inter, stanno sondando il terreno per il clamoroso ritorno di El Shaarawy.

