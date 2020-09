Calciomercato Juventus, retroscena Suarez | Accordo totale!

La Juventus ha trovato il suo attaccante e il calciomercato in entrata potrebbe chiudersi qui. Ecco la beffa per il Barcellona.

Una corsa contro il tempo che alla fine ha visto il Barcellona uscirne sconfitto. Il club blaugrana sperava di poter cedere Luis Suarez prima della fine di questa settimana, completando il trasferimento prima che la Juventus potesse trovare l’accordo con la Roma per l’acquisto di Edin Dzeko come prima punta. Alla fine, però, la beffa è arrivata: perché i bianconeri hanno oramai quasi chiuso per l’arrivo dell’attaccante giallorosso, con un affare concluso nello stesso giorno in cui Suarez è riuscito a superare l’esame di italiano per ottenere il passaporto comunitario.

Calciomercato Juventus, beffa al Barcellona per Luis Suarez

È stata la burocrazia alla fine a beffare il Barcellona, perché anche se la Juventus aveva l’accordo totale con la società e con il giocatore sin da inizio mese, il prolungarsi delle procedure per l’ottenimento del passaporto comunitario da parte di Suarez ha spinto la dirigenza bianconera a guardarsi altrove. Adesso il rischio, per il club spagnolo, è quello di ritrovarsi con un attaccante di troppo in rosa, un giocatore che non doveva più rientrare nel progetto tecnico di Koeman: lo stesso allenatore è stato costretto dalle circostanze a dichiarare che Suarez avrà comunque spazio nella sua squadra, nonostante le intenzioni fossero ben diverse al suo arrivo in Spagna, riporta Don Balon.

Nella giornata di oggi il Barcellona disputerà un’amichevole contro l’Elche per il Trofeo Gamper e per Suarez non è arrivata la convocazione: dopo l’accordo trovato per la cessione a titolo definitivo alla Juventus, che però potrebbe saltare, il barlume di speranza è ancora acceso.

