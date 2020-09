Calciomercato, niente Serie A | Affare fatto: vola in Premier!

Dopo un lungo tempo d’interesse e corteggiamento, le big italiane vengono beffate: il calciatore del Barcellona sceglie la Premier League

Juventus ed Inter hanno visto incrociare i propri mirini in questa finestra di calciomercato. Tutte e tre le squadre italiane infatti hanno posato gli occhi sul calciatore in uscita dal Barcellona, Nelson Semedo. Nessuna delle tre però ha mai lanciato l’attacco decisivo per assicurarsi il terzino portoghese, così alla fine ad approfittarne è il club di Premier League. Infatti, secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, il Barcellona avrebbe trovato l’accordo per il trasferimento di Semedo al Wolverhampton. Il calciatore si unirà al club inglese la prossima settimana, quando effettuerà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà ai Wolves per cinque anni. Inter e Juventus dunque che vedono sfumare l’interesse per il terzino portoghese, pronto alla sua nuova avventura in Premier League.

