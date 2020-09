Calciomercato Inter, cessione Godin | C’è la data!

Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Diego Godin, sempre nel mirino del Cagliari. Da pochi minuti sono arrivate le dichiarazioni del ds dei sardi

Diego Godin sarebbe sempre più vicino alla cessione al Cagliari. Il centrale uruguaiano dell’Inter potrebbe trovare una nuova avventura in Serie A, ma da pochi minuti sono arrivate nuove dichiarazioni del direttore sportivo del club sardo Carta.

Calciomercato Inter, Godin verso l’addio

Ai microfoni di Sky Sport il neo-ds del Cagliari, Pierluigi Carta, ha svelato: “La trattativa è lunga e faticosa per un giocatore importante: manca un pezzettino. Tra martedì o mercoledì potrebbe esserci l’ufficialità per il difensore che ci potrebbe dare esperienza e qualità. L’idea è stata del presidente Tommaso Giulini“. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare così la fumata bianca tanto attesa in vista della prossima stagione. Con l’addio di Godin, inoltre, l’Inter potrebbe pensare a nuovi innesti per completare definitivamente la rosa guidata ancora da

