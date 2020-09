Calciomercato Juventus, Aouar in bilico | Offerta dal top club

La Juventus ha messo da tempo gli occhi su Houssem Aouar, centrocampista del Lione. Affrontato la scorsa stagione in Champions League, il centrocampista francese si è imposto come uno dei profili europei più interessanti. Oltre ai bianconeri, però, c’è da monitorare l’interesse di un altro top club.

La Juventus sarebbe intenzionata ad acquistare un altro centrocampista dopo Arthur e McKennie. Il prescelto sembra essere Houssem Aouar, ma l’operazione non è affatto facile. Sul giocatore del Lione c’è forte l’interesse dell’Arsenal, ma non solo. La valutazione che il club francese fa di Aouar è di almeno 50 milioni di euro, nonostante un inizio di stagione poco esaltante: l’OL ha conquistato solo cinque punti nelle prime quattro partite e Aouar è stato anche espulso contro il Montpellier.

Juventus, su Aouar c’è anche il Real Madrid

Secondo il portale spagnolo ‘Diario Gol‘, anche il Real Madrid è sulle tracce di Houssem Aouar. Il Lione non ha l’accordo né con la Juventus, né con l’Arsenal, dunque le trattative sono ancora apertissime. Tuttavia, le Merengues vorrebbero concludere l’operazione inserendo delle contropartite tecniche. Per il centrocampista francese, infatti, Zinedine Zidane vorrebbe mettere sul piatto il cartellino di Mariano Diaz.

Mariano ha già giocato con il Lione nella stagione 2017/18, disputando 45 partite e andando in gol 21 volte. Insomma, un anno positivo. In Francia lo conoscono molto bene e il ritorno nel club di Aulas, con Aouar che andrebbe al Real Madrid, rappresenterebbe per Zidane una doppia soluzione. L’allenatore francese si libererebbe di un esubero che ai Blancos ha fatto il suo tempo, e acquisterebbe il tanto desiderato centrocampista. Non sarebbe uno scambio alla pari, ma il Real è disposto a offrire un conguaglio economico non più alto di 20 milioni di euro. Resta da capire quale sarà la risposta dell’OL e come gestiranno la situazione in casa Juve.

