Calciomercato Juventus, come Higuain | A zero in MLS!

Sami Khedira potrebbe seguire la stessa strada di Gonzalo Higuain. Il centrocampista sta per trovare l’accordo con i bianconeri per la risoluzione del contratto e andare poi a giocare in Major League Soccer, negli Stati Uniti. Dopo un continuo tira e molla con la società di Torino, che gli ha comunicato il suo non rientrare più nei piani tecnici di Andrea Pirlo, potrebbe arrivare una soluzione.

Calciomercato Juventus, Khedira vicino alla risoluzione

Dopo un’annata infelice, travagliata dagli infortuni e che ha spinto Khedira ai margini del progetto, la Juventus ha offerto da tempo una via d’uscita all’ex Real Madrid: la fase di stallo è stata caratterizzata da un mancato accordo tra una proposta di risoluzione e la richiesta del giocatore stesso, ma ora dovrebbe essersi trovato un punto d’incontro per sbloccare la trattativa. Khedira potrà così liberarsi dai bianconeri e iniziare una nuova avventura in MLS.

