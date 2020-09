Calciomercato Juventus, scambio in Premier | ‘Sponsor’ Dzeko

La Juventus continua a cercare rinforzi prima della chiusura del calciomercato e pensa ad uno scambio in Premier: il terzino lo porta Dzeko

In casa Juventus si continua a cercare la nuova punta da affiancare a Cristiano Ronaldo. Si attende l’arrivo di Edin Dzeko, che è sempre vicinissimo ai bianconeri. Nelle ultime ore però si pensa ad uno scambio sulle fasce. Il calciatore è consigliato proprio dal bosniaco

Calciomercato Juventus, scambio De Sciglio-Kolasinac: Dzeko sponsor del terzino dell’Arsenal

Il calciomercato della Juventus entra nelle fasi cruciali. Edin Dzeko è il calciatore più atteso per completare l’attacco bianconero, ma bisognerà ancora attendere per vederlo a Torino. Nel frattempo la società juventina lavora ad uno scambio sulla fascia difensiva con un club di Premier League, l’Arsenal. Infatti i bianconeri starebbero trattando nelle ultime ore con i ‘gunners’ per uno scambio tra Mattia De Sciglio e Sead Kolasinac.

Il terzino sinistro da tre anni all’Arsenal potrebbe dunque approdare in bianconero, avendo anche un grande sponsor pronto a sbarcare con lui alla corte di Andrea Pirlo, ovvero Edin Dzeko. Dunque un possibile doppio colpo bosniaco per la Juventus, che si prepara a premere sull’acceleratore in questi ultimi giorni di calciomercato per rinforzare la propria rosa.

