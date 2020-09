Calciomercato Juventus, possibile scambio con l’Atletico | Occasione per Pirlo!

Possibile scambio tra la Juventus e l’Atletico Madrid per venire incontro alle esigenze di Simeone.

Al Wanda Metropolitano continuano a esserci giocatori che non rientrano nei piani tecnici di Simeone, tra cui Thomas Lemar, che continua a essere in cerca di una destinazione: nonostante abbia giocato nell’amichevole con l’Almeria, il giocatore è sempre più in uscita da Madrid.

Calciomercato Juventus, possibile scambio con l’Atletico Madrid

L’Everton si è tirato fuori dalla corsa al giocatore soprattutto dopo aver chiuso l’affare con James Rodriguez, Allan e Doucoure la settimana scorsa. Resta quindi la possibilità della Juventus, che potrebbe mettere in piedi uno scambio con Rabiot, aggirando la richiesta di Simeone per il centrocampista di 24 anni: 25 milioni per il francese. Un’operazione che potrebbe aiutare di molto le casse dell’Atletico Madrid, dati anche i 12 milioni netti di ingaggio che Lemar percepisce: un risparmio importante dopo la crisi dovuta al coronavirus, stando a quanto riportato da Don Balon.

Al momento Lemar rappresenta la più grande problematica del mercato dell’Atletico, ma lo scambio con la Juventus potrebbe risolvere le problematiche. Anche di Andrea Pirlo, che sta cercando un jolly per il centrocampo bianconero.

