Calciomercato Juventus, Suarez a gennaio | Le ultime

La Juventus non ha ancora detto addio a Luis Suarez. I bianconeri hanno puntato su Edin Dzeko per l’attacco, ma l’attaccante del Barcellona potrebbe arrivare a gennaio. Ecco tutti i dettagli.

Ieri Edin Dzeko ha visto dalla panchina lo 0-0 della Roma sul campo dell’Hellas Verona, un ulteriore indizio riguardo il suo addio dai giallorossi. La Juventus ha puntato definitivamente sul bosniaco sul ruolo di centravanti, ma l’affare Luis Suarez è ancora possibile. L’attaccante del Barcellona non ha intenzione di continuare per molto la sua avventura in Liga e il suo approdo alla Juve sembra solo rimandato di pochi mesi.

Juventus, Suarez arriva a gennaio

Stando a quanto riferito dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport‘, Luis Suarez dovrebbe approdare alla Juventus nel mercato di gennaio. El Pistolero è diventato cittadino comunitario negli ultimi giorni e consapevole della poca fattibilità della trattativa coi bianconeri in questa sessione di mercato, avrebbe intenzione di attendere. Suarez è ormai un separato in casa col Barcellona, visto che Koeman non l’ha nemmeno convocato per il Trofeo Gamper.

Il rapporto tra Suarez e la Juve resta ottimo, mentre l’Atletico Madrid sembra non potersi permettere il suo ingaggio. Dunque, considerando il contratto in scadenza nel 2021, è possibile che l’affare sia solo rimandato di sei mesi.

