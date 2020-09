Calciomercato Inter, si lavora allo scambio col Napoli | Ostacolo ingaggio

Possibile scambio tra Inter e Napoli: sul piatto c’è il cartellino di Ivan Perisic.

Un’idea di scambio alla pari col Napoli: Ivan Perisic non rientra più nei piani di Antonio Conte, che aveva accettato di mandare in prestito l’esterno al Bayern Monaco, società che poi ha deciso di non riscattare il giocatore nonostante l’ottima annata. Adesso, però, Perisic potrebbe tornare utile al 4-3-3 di Gennaro Gattuso al Napoli, restando così in Italia e prendendo il posto che era di José Callejon, svincolatosi al termine della stagione scorsa.

Calciomercato Inter, proposta di scambio al Napoli

Il viaggio in direzione opposta potrebbe farlo Maksimovic, che potrebbe tornare utile nella difesa a tre dell’Inter. L’unico ostacolo al momento sarebbe l’ingaggio di Perisic, che supera i 5 milioni stagionali, cifre molto alte per i partenopei. Inoltre De Laurentiis non vorrebbe intavolare trattative per giocatori che abbiano già superato i trent’anni, il che precluderebbe l’arrivo del vincitore della Champions League, che porterebbe pnapolierò una grande ventata di esperienza e di qualità tecnica a Gattuso.

