Calciomercato Inter, svolta Suarez | La proposta del Barcellona

Luis Suarez non sarà un giocatore della Juventus dopo le dichiarazioni di Paratici. Dopo Vidal l’Inter potrebbe regalare un nuovo colpo a Conte

L’Inter ha accontentato Antonio Conte con il super colpo a centrocampo Arturo Vidal. Arrivato da Barcellona nella serata di ieri, il centrocampista cileno si aggregherà al resto del gruppo dopo le visite mediche e la firma sul contratto. Un innesto davvero di assoluto valore, ma dal club catalano potrebbe esserci una novità importante che riguarda da vicino il futuro di Luis Suarez.

Calciomercato Inter, addio Suarez-Juve: spunta una proposta

L’attaccante uruguaiano del Barcellona, Luis Suarez, non sarà l’attaccante della Juventus. Fabio Paratici ha smentito ai microfoni di Sky Sport un nuovo assalto al giocatore blaugrana. Così l’Inter ci potrebbe pensare dopo l’esame d’italiano che ha svolto a Perugia nei giorni scorsi per diventare comunitario.

Come svelato da “El Chiringuito Tv” il Barcellona avrebbe proposto allo stesso Suarez di svincolarsi subito con una buonuscita di 7 milioni di euro per dire definitivamente addio al club catalano. La risposta del centravanti uruguaiano non è stata ancora resa nota e così nelle prossime ore potrebbe cambiare completamente scenario.

L‘Inter continua a lavorare per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte che intende essere protagonista dopo una stagione vissuta tra alti e bassi.

