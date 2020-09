Calciomercato Inter, il Verona ci prova per lui | Incontro con l’agente

Calciomercato Inter, il Verona pronto a fare sul serio per Salcedo: Juric vuole riabbracciare la giovane punta nerazzurra

Ancora a caccia di un centravanti da aggiungere alle proprie rotazioni, il Verona è pronto a fare sul serio per un gradito ritorno tra le fila di mister Juric. Obiettivo numero uno degli scaligeri, infatti, sembra essere il giovane scuola Inter, Eddy Salcedo, già l’anno scorso in prestito ai veneti. Oggi, c’è stato un incontro molto positivo tra Tony D’Amico, DS del Verona e Giuseppe Riso, agente del calciatore, che avrebbero portato la trattativa a compiere passi in avanti importanti. D’altronde, Juric accoglierebbe nuovamente con piacere il giovane nerazzurro, così come Salcedo tornerebbe ben volentieri in prestito al Verona.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, maxi-affare e colpo Kante | Assist da Barcellona!

Bundesliga, Bayern-Schalke 04 a porte chiuse | Il CEO Klein: “Priorità sicurezza”

Calciomercato Milan, rottura totale | Che assist: addio nelle prossime ore