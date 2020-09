Calciomercato Juventus, clamoroso in attacco | Morata ad un passo!

La Juventus nelle ultime ore avrebbe virato in maniera convinta su Alvaro Morata: accordo vicino con l’Atletico Madrid

Il mercato della Juventus potrebbe aver preso una direzione ben precisa nelle ultime ore: l’attaccante tanto desiderato da Andrea Pirlo sembra essere Alvaro Morata. I bianconeri potrebbero, quindi, far saltare il banco con Roma e Napoli e prendere una direzione differente. Il ritorno dello spagnolo, infatti, sarebbe molto gradito al tecnico bresciano e la Juventus avrebbe dato un’accelerata alla trattativa con l’Atletico Madrid. L’accordo con i ‘Colchoneros’ sembra essere ad un passo, così come il ritorno di Morata in bianconero: ecco tutti i dettagli dell’offerta.

Calciomercato Juventus, Morata verso il ritorno | Tutti i dettagli

Come rivelato da ‘Calciomercato.it’, la Juventus avrebbe offerto un prestito oneroso con diritto di riscatto all’Atletico Madrid per Alvaro Morata. Un’offerta che prevede 12 milioni subito per il prestito e altri 43 per il riscatto e che il club spagnolo sembra essere intenzionato ad accettare. I ‘Colchoneros’, infatti, sembrano essere molto vicini a Suarez e vorrebbero liberarsi del pesante ingaggio del bomber spagnolo. Il prossimo numero ‘9’ della Juventus e l’attaccante richiesto da Pirlo potrebbe proprio essere Morata. A quattro anni di distanza, l’ex Real Madrid potrebbe tornare a Torino.

