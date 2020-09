Calciomercato Juventus, attaccante domani a Torino | Pirlo esulta!

Scatto improvviso della Juventus per l’attaccante, che già domani dovrebbe arrivare a Torino: Pirlo esulta

Andrea Pirlo potrebbe avere il suo attaccante già nella giornata di domani. La Juventus ha accelerato le pratiche per mettere a disposizione del tecnico bresciano il centravanti tanto bramato e, oggi, avrebbe fatto i passi decisivi. I bianconeri avrebbero fatto saltare il banco con Roma e Napoli, virando per una soluzione esterna. La Juventus, infatti, avrebbe raggiunto un accordo totale con l’Atletico Madrid per il ritorno di Alvaro Morata: le ultime.

Calciomercato Juventus, Morata all’improvviso | Domani a Torino!

Come rivelato da ‘Sky Sport’, la Juventus e l’Atletico Madrid sarebbero arrivati in poco tempo ad un accordo pressoché totale: Alvaro Morata potrebbe arrivare a Torino già nella giornata di domani. Nel capoluogo piemontese, poi, lo spagnolo potrà sottoporsi alle visite mediche propedeutiche alle firme e all’ufficialità. Dopo quattro stagioni, Alvaro Morata è pronto a tornare a vestire la maglia della Juventus: in bianconero ritroverà Dybala e Cristiano Ronaldo come compagni d’attacco, ma soprattutto, Andrea Pirlo. Questa volta, però, il ‘Maestro’ lo ritroverà in veste di allenatore: da quanto filtra, l’entusiasmo di Morata sarebbe alle stelle.

