Calciomercato Milan, beffa dall’ex | Spunta l’offerta!

Il Milan potrebbe veder sfumare uno degli obiettivi più vicini nelle ultime settimane: il top club rilancia l’offerta rossonera

Sono ore importanti per il calciomercato estivo del Milan. Il club di via Aldo Rossi starebbe per veder sfumare uno dei colpi che, nelle ultime settimane, veniva dato ormai per scontato. A mettere i bastoni tra le ruote sarebbe il Psg dell’ex milanista Leonardo. Il club di Al-Khelaifi avrebbe formulato un’offerta davvero importante per l’obiettivo di Massara e Maldini: il rinforzo può volare sotto la Tour Eiffel.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, rottura totale | Che assist: addio nelle prossime ore

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, Maldini ci riprova | In prestito dal Barcellona

Calciomercato, addio Milan: il colpo sta per sfumare

Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico ‘The Sun‘, il Psg avrebbe manifestato un forte interesse per Tiemoue Bakayoko. I contatti tra Leonardo ed il Chelsea sarebbero ben avviati. Il centrocampista, chiuso il prestito al Monaco, è in cerca di sistemazione e non ha mai disdegnato il ritorno al Milan.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Un ritorno sempre più improbabile visto che Leonardo sarebbe pronto a mettere sul piatto circa 35 milioni di euro complessivi (pari alla richiesta del Chelsea) per regalarlo a Tuchel. Un prestito con diritto di riscatto in favore della società transalpina al termine della stagione appena iniziata.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, colpo Depay | Arriva la decisione!

Situazione in divenire: il ritorno al Milan è sempre più un miraggio, Bakayoko pronto a restare in Ligue 1 e a vestire la maglia del Psg.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Milan, parla Iachini | Annuncio su Chiesa!



LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, obiettivo centrocampista | Prove di affare con l’Inter