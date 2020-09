Calciomercato Serie A, un ‘big’ verso il PSG | Offerta da 80 milioni!

Il PSG sembra aver rotto gli indugi e nelle ultime ore sarebbe piombato su una stella della Serie A: offerta da 80 milioni di euro

Con tutti i maggiori campionati europei già cominciati, sono ore frenetiche per il calciomercato. La Juventus sembra essere vicina al ritorno di Morata e l’Inter è pronta ad annunciare Vidal. Per due campioni che ritornano in Serie A, però, rischia di essercene uno che lascia il campionato italiano. Il PSG, come rivelato dall’Inghilterra, avrebbe fatto un affondo nelle ultime ore: un’offerta da 80 milioni di euro complessivi che non lascerebbe scampo alle concorrenti. Tutti i dettagli.

Calciomercato Napoli, Koulibaly verso il PSG | Offerta da 80 milioni!

Secondo quanto rivelato dal ‘The Telegraph’, il PSG avrebbe presentato al Napoli un’offerta da 80 milioni di euro per Koulibaly. Una proposta monstre che avrebbe sancito il definitivo sorpasso dei francesi sul Manchester City, che da tempo nutre un grande interesse per il centrale africano. L’offerta del PSG sarebbe riuscita a soddisfare le richieste di Aurelio De Laurentiis e l’operazione potrebbe concludersi davvero a breve. Rino Gattuso, che nel post partita aveva dichiarato che gli sarebbe piaciuto avere ancora a disposizione Koulibaly, potrebbe perdere il suo pilastro difensivo. Futuro in Ligue 1 per il centrale senegalese.

