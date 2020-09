Calciomercato Roma, si pensa al ribaltone clamoroso | C’è Paratici!

Non è stato un avvio semplice per la Roma che ora pensa di partire con un nuovo progetto. Non solo Allegri: c’è anche Paratici!

Arriva subito un risultato deludente per la Roma nella nuova Serie A. I giallorossi hanno subito ottenuto un pareggio tra le mura dell’Hellas Verona non riuscendo ad andare oltre lo 0-0. È mancato il gol ma c’è stato anche qualche brivido in difesa con le due traverse colpite dai padroni di casa.

La Roma continua dunque a fare valutazioni sullo staff tecnico e persistono i dubbi su Paulo Fonseca, che ha l’obiettivo di ritrovare la Champions League in questa annata. Il calendario però sembra difficile e domenica ci sarà già una sfida importante contro la Juventus.

Calciomercato Roma, obiettivo rivoluzione: pronti Allegri e Paratici

La rosa non è ancora completa e, secondo quanto riportato da Sportmediaset, la società potrebbe pensare direttamente a un ribaltone per provare a crescere. L’obiettivo infatti sembrerebbe quello di affidarsi a un uomo forte e di impatto e per questo nel mirino potrebbe esserci Fabio Paratici.

Ma non finisce qui, perché insieme all’attuale dirigente della Juventus potrebbe arrivare anche un nuovo colpo in panchina: Massimiliano Allegri. In questo caso si formerebbe una coppia già collaudata in bianconero e lo stesso tecnico non ha smentito l’interesse dei giallorossi rispondendo con un “vediamo”.

L’idea del nuovo progetto c’è, ma nulla è ancora deciso. Le prossime gare potrebbero essere cruciali per il futuro dell’attuale allenatore Paulo Fonseca.

