Calciomercato Inter, si accelera per l’uscita | Pronto l’approdo in Premier

Con l’arrivo ufficiale di Arturo Vidal, l’Inter accelera le trattative per piazzare i vari esuberi. Per il centrocampista, bagarre in Premier League.

Prende forma la nuova Inter targata Antonio Conte. Con l’ufficialità di Arturo Vidal il tecnico leccese può disporre finalmente del top player a centrocampo, diminuendo ulteriormente il gap dalla Juventus, rivale numero uno per il campionato.

Se da un lato la dirigenza nerazzurra può dirsi soddisfatta per il raggiungimento di quasi tutti gli obiettivi di mercato, a preoccupare restano però i numerosi esuberi da compiere entro il 5 di ottobre.

LEGGI ANCHE >>>Verona-Roma, caso Diawara | UFFICIALE: sconfitta a tavolino

Calciomercato Inter, João Mario verso la Premier. Bagarre tra Leeds e Newcastle per il portoghese

Con l’acquisto di Vidal, la famosa lista dei centrocampisti a disposizione di Antonio Conte annovera il nono giocatore. Troppi sia per il tecnico pugliese che per l’Inter. Tra gli immediati esuberi da piazzare, la prima trattativa a sbloccarsi potrebbe riguardare João Mario.

Mai considerato da Conte, per João Mario sembra profilarsi un ritorno in Premier League. Secondo il quotidiano sportivo portoghese ‘O Jogo’, il Leeds di Marcelo Bielsa è pronto a presentare un’offerta ufficiale da 13 milioni di euro all’inter per il centrocampista della nazionale lusitana.

Gli inglesi, dopo il rifiuto di Rodrigo De Paul, avrebbero individuato in João Mario il profilo ideale per il centrocampo. Oltre alla neopromossa, il portoghese sarebbe finito nel mirino del Newcastle United, con i bianconeri pronti ad entrare in bagarre per l’ex Sporting Lisbona.

POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>>Calciomercato Milan, svolta a Madrid | Maldini ‘spiazzato’