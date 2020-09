Calciomercato Inter, colpo a sorpresa UFFICIALE | L’annuncio

Nuovo colpo per l’Inter. Attraverso un post su Instagram, il management del calciatore ha ufficializzato la trattativa con il club nerazzurro

Un annuncio piuttosto particolare, ma che di fatto rende ufficiale la trattativa tra Hellas Verona e Inter per la cessione del giovane attaccante Oliver Jurgens. Il classe 2003 è infatti a tutti gli effetti un nuovo calciatore dei nerazzurri. Ad annunciarlo è stato il gruppo che gestisce gli interessi del calciatore, ovvero il suo management Top Eleven, attraverso un post su Instagram in cui si legge: “Olver Jurgens è ufficialmente un calciatore dell’Inter. Oliver arriva dal Verona all’Inter a titolo definitivo ed ha firmato un contratto di 3 anni”.

Inter, ecco il classe 2003 Jurgens

“Grazie all’Inter per la cooperazione e congratulazioni Oliver per questo nuovo capitolo della tua carriera”, si legge infine. Arriva così un giovanissimo nuovo acquisto da parte di Beppe Marotta. Il nuovo attaccante andrà sicuramente a rimpolpare la Primavera nerazzurra, oppure potrebbe essere girato in prestito altrove per garantirgli da subito un’esperienza nel calcio professionistico.

Questo il post che annuncia Jurgens al club di Zhang;

