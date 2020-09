Calciomercato Inter, il Barcellona non molla | Lo scambio torna bollente

Nuovo assalto del Barcellona in casa Inter per l’obiettivo fissato da tempo: si infiamma nuovamente l’ipotesi scambio

Non è ancora chiuso l’asse di mercato tra l’Inter ed il Barcellona. Infatti i catalani nelle ultime ore sembrerebbero pronti a tornare all’assalto di Lautaro Martinez, obiettivo nel mirino da mesi ormai, ma senza sferrare mai l’offensiva decisiva. Ipotesi scambio che torna ad essere bollente.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per Zidane | Assalto all’attaccante

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, Vidal è nerazzurro | Il comunicato UFFICIALE

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, il Verona ci prova per lui | Incontro con l’agente

Calciomercato Inter, il Barcellona ci riprova: Suarez per arrivare a Lautaro

La finestra di calciomercato sarà aperta per ancora due settimane, quindi sono giorni frenetici per i club in cerca di rinforzi. In casa Barcellona, tra il caos totale delle ultime settimane, un punto fermo è rimasto, ovvero l’interesse per Lautaro Martinez. L’attaccante argentino dell’Inter è nel mirino del Barcellona da mesi, ma non si è mai riusciti ad arrivare ad un accordo totale per il trasferimento. Nelle ultime ore però il club catalano torna a pensare ad un piano per arrivare al ‘toro’.

Infatti gli spagnoli starebbero tornando sulla strada dello scambio tra Lautaro Martinez e Luis Suarez, attaccante in uscita dal Barcellona e con contratto in scadenza nel 2021. L’uruguaiano, dopo il mancato trasferimento alla Juventus, potrebbe essere la giusta pedina per sbloccare l’affare, anche se, naturalmente servirebbe l’inserimento di un conguaglio economico in favore dei nerazzurri vista la grande differenza di valutazione. Giorni decisivi dunque tra Inter e Barcellona per capire il futuro dei due bomber.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, il piano per Kante | Via un big