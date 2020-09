Calciomercato Inter, nuovo assalto per Nainggolan | Ipotesi scambio

L’Inter valuta nuovi colpi di calciomercato ma prima deve sistemare alcune uscite. Nainggolan in bilico!

L’Inter continua a lavorare sul calciomercato in vista della nuova stagione che per i nerazzurri partirà direttamente sabato prossimo. Nelle ultime ore è arrivato l’acquisto di Arturo Vidal che potrebbe aver completato momentaneamente le trattative in entrata ma non sono comunque da escludere delle novità nei prossimi giorni.

La società infatti potrebbe ora dedicarsi alle uscite per sbloccare nuovi affari. Attualmente in rosa sono presenti troppi giocatori e tanti di questi, pur essendo importanti e di qualità, potrebbero non trovare spazio. Per tale ragione i prossimi giorni potrebbero essere basati soprattutto sulle cessioni che potrebbero dare il via libera ad eventuali entrate.

Calciomercato Inter, addio Nainggolan ancora possibile: si pensa all’inserimento di Cragno

Nelle prossime ore non si esclude un nuovo tentativo da parte del Cagliari per Radja Nainggolan. Il belga potrebbe avere sempre meno spazio con i nerazzurri, soprattutto dopo l’arrivo di Arturo Vidal che con ogni probabilità sarà un titolare fisso del centrocampo.

Il club sardo non ha intenzione di investire tanti soldi per Nainggolan ma l’apertura potrebbe arrivare proprio dall’Inter. I nerazzurri, infatti, potrebbero richiedere Cragno e aggiungere anche 5-7 milioni oltre al belga per raggiungere complessivamente una valutazione di 23 milioni.

L’idea è comunque quella di trattenere Cragno a Cagliari per un altro anno anche attraverso un prestito in modo da garantire la miglior crescita.