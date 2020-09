Calciomercato Inter, la cessione sfuma | Il giocatore andrà in scadenza

Nessuna cessione per il calciomercato dell’Inter: il giocatore ha scelto di non accettare il trasferimento e onorare il proprio contratto.

L’Inter dopo aver ceduto Diego Godin e ufficializzato Arturo Vidal aveva ancora un’operazione da portare a termine, stavolta in uscita. Una nuova cessione per la difesa nerazzurra, con l’accordo già praticamente in mano con il Genoa, che però rischia adesso di saltare per un’indecisione del giocatore stesso.

Calciomercato Inter, Ranocchia non vuole andare al Genoa

Andrea Ranocchia non sarebbe più tanto convinto della destinazione ligure, tant’è che starebbe pensando di puntare i piedi e restare a Milano per quest’altra stagione. Così facendo arriverebbe a scadenza del proprio contratto e si ritroverebbe svincolato al termine della stagione appena iniziata, libero di accordarsi con qualsiasi altra società. Quest’ultimo anno, però, stando a quanto riportato da Tuttosport, sembra destinato a passarlo agli ordini di Antonio Conte. Restano comunque due settimane per poter prendere una decisione definitiva e non è detto che alla fine il Genoa non riesca a convincere Ranocchia in qualche modo.

Per il difensore sarebbe un ritorno nella regione ligure dopo aver vestito la maglia della Sampdoria in prestito, con risultati però non soddisfacenti nel 2016, durante la seconda metà della stagione dopo aver perso il posto da titolare con la gestione Mancini.

