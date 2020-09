Calciomercato Inter, Vidal è nerazzurro | Il comunicato UFFICIALE

Arriva finalmente l’ufficialità dell’arrivo di Arturo Vidal all’Inter: c’è il comunicato ufficiale da parte della società

Dopo settimane di trattative e giorni d’attesa, finalmente è ufficiale, Arturo Vidal è un nuovo giocatore dell’Inter. A dare l’ufficialità è la società nerazzurra stessa attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale. Inoltre, ”Re Arturo” è presentato dalla società attraverso una dettagliata descrizione di tutta la sua carriera calcistica, dai primi passi in Cile fino all’ultima maglia indossata, quella del Barcellona, da cui arriva a titolo definitivo.Dunque, finalmente Antonio Conte avrà il suo guerriero a centrocampo, che come scritto nel comunicato, non si tirerà indietro.

