Calciomercato Juventus, scambio con il Chelsea | Arriva il rifiuto!

L’idea di scambio con il Chelsea non sarebbe andata a buon fine. Così subito è arrivata la risposta negativa del club inglese: ecco il motivo

Continua il lavoro della Juventus tra acquisti e cessioni. Il club bianconero è sempre molto attivo sul fronte calciomercato cercando di rinforzare e snellire la rosa di Andrea Pirlo. L’idea di scambio con il Chelsea si è arenata proprio subito.

Calciomercato Juventus, scambio De Sciglio-Emerson: secco no!

In lista di sbarco in casa Juventus ci sarebbe il terzino bianconero, Mattia De Sciglio, accostato nelle ultime settimane a diversi club europei. Così il possibile scambio con il Chelsea con Emerson Palmieri, inserito nella trattativa, sarebbe subito saltato con una secca risposta da parte del club inglese.

La Juventus dovrebbe così virare su altri obiettivi o cambiare la formula dell’operazione con i “Blues”. Inoltre, De Sciglio interessa anche in Spagna con il Villarreal in pole per acquistarlo. Le ultime settimane di calciomercato saranno così molto intense.

Un’idea di mercato suggestiva con il club bianconero sempre alla ricerca di nuovi giocatori da regalare ad Andreaa Pirlo.

