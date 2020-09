Calciomercato Juventus, Rugani ‘aiuta’ Paratici | Inter ko!

La Juventus prepara un nuovo colpo in entrata “grazie” a Daniele Rugani. Potrebbe arrivare una beffa per l’Inter

Dopo aver risolto il rebus attaccante con l’arrivo di Alvaro Morata, la Juventus continua a lavorare sul mercato in vista di possibili occasioni. Non sono esclusi nuovi colpi ma prima c’è da lavorare anche sulle possibili uscite e sembrerebbero esserci in arrivo diverse proposte per più giocatori.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, anche il difensore Daniele Rugani potrebbe partire. Da un lato sembrerebbe essere una buona riserva ma dall’altro non si potrebbe dire di no a eventuali offerte importanti. Sulle sue tracce ora ci sarebbe l’interesse di Newcastle e West Ham.

Calciomercato Juventus, 18 milioni per Rugani: così può arrivare Emerson Palmieri

L’addio di Rugani in Premier League potrebbe concretizzarsi se dovessero arrivare offerte da circa 18 milioni di euro. La Juventus, escluso Pjanic, fin qui non ha incassato dalle cessioni visto che Matuidi e Higuain sono andati via a parametro zero e c’è bisogno di qualche entrata per chiudere nuovi affari.

Questi soldi potrebbero servire alla società bianconera per andare a caccia di nuovi giocatori per la fascia. Con il nuovo modulo di Andrea Pirlo, infatti, l’unico ruolo che sembrerebbe essere ancora scoperto è quello degli esterni. Gli eventuali soldi di Rugani potrebbero essere reinvestiti per portare a casa Emerson Palmieri dal Chelsea, seguito anche dall’Inter.

L’esterno dei Blues potrebbe essere il giocatore ideale per le caratteristiche richieste dall’attuale tecnico bianconero.