Calciomercato Juventus, nuovo assalto del Barcellona | Le ultime

La Juventus è alla ricerca di un colpo sugli esterni, un giocatore dalla caratteristiche offensive: il Barcellona rovina i piani di Paratici

Nella prima partita stagione della Juventus si sono subito intravisti i principi tattici dipinti da Andrea Pirlo. Il tecnico bresciano ha posto particolare attenzione agli esterni, dove vuole giocatori che sappiano spingere e coprire tutto il campo. Oltre a Cuadrado, la scelta di affidare la fascia sinistra a Frabotta è stata emblematica: il giocatore dell’Under 23 è più portato ad offendere rispetto a De Sciglio. Sono proprio giocatori con quelle caratteristiche che i bianconeri stanno cercando sul mercato: il Barcellona, però, potrebbe anticipare la Juventus per un pallino di Paratici.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ecco Morata | Visite mediche e firma!

Calciomercato Juventus, pericolo su Dest | Nuovo assalto del Barcellona!

Uno dei giocatori più graditi dalla Juventus sul panorama europeo è Sergino Dest: l’esterno statunitense classe 2000 che si sta imponendo con la maglia dell’Ajax. Il talento dei ‘Lancieri’ sarebbe perfetto per le intenzioni tattiche di Andrea Pirlo e, anche a livello di futuribilità, piace molto a Fabio Paratici. Il pericolo che un altro top club europeo metta le mani sul gioiellino è sempre più alto. Come rivelato dal quotidiano olandese ‘Telegraaf’, il Barcellona starebbe tentando un nuovo assalto a Sergino Dest: alzando l’offerta presentata all’Ajax dal Bayern Monaco, cioè 20 milioni più altri 5 di bonus. La Juventus rischia di rimanere col cerino in mano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Vidal è nerazzurro | Il comunicato UFFICIALE

Calciomercato Juventus, Morata non basta | Scambio e nuovo bomber