Calciomercato Milan, svolta a Madrid | Maldini ‘spiazzato’

Il Milan è alla costante ricerca di occasioni sul mercato e Maldini ne aveva individuata una a Madrid: svolta per il bomber

La stagione dei rossoneri è ripartita come era finita quella scorsa, all’insegna della vittoria. Il Milan ha sconfitto per 2-0 il Bologna nella prima di campionato, dimostrando ancora una volta quanto sia positivo il lavoro svolto fino ad ora da Stefano Pioli. La dirigenza del ‘Diavolo’, però, non vuole accontentarsi di quanto fatto di buono negli ultimi mesi, ma vuole mettere le basi per continuare a stupire nei prossimi anni. Per questo, Maldini è alla ricerca di rinforzi sul mercato: una delle sue ultime idee, però, rischia di non poter andare in porto.

Calciomercato Milan, sfuma Jovic | Vicino il ritorno all’Eintracht

Una delle opportunità di mercato individuate dal Milan per il futuro è Luka Jovic. L’attaccante serbo classe ’97 non è riuscito ad imporsi con la maglia del Real Madrid e sembra intenzionato a lasciare la Spagna già in questa finestra di mercato. Le intenzioni di Maldini, di tentare l’assalto al bomber, potrebbero essere state già anticipate. Come rivelato da ‘DonBalon’, il Real e l’Eintracht Francoforte sarebbero molto vicini ad un accordo. Tanto che Jovic potrebbe debuttare in Bundesliga già nel prossimo weekend.

Le grandi prestazioni dell’attaccante con la maglia dell’Eintracht sono ancora sotto gli occhi di tutti e sono il motivo per cui il Real Madrid lo ha pagato 60 milioni di euro un anno fa. Sono anche la ragione per cui il Milan crede che Jovic possa essere recuperato, diventando la stella che si era intravista in Germania. Il bomber serbo, invece, sembra essere intenzionato a riavvolgere il nastro, ripartendo da dove aveva lasciato.

