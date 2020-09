Caso Suarez, parla Ravezzani | “Scandalo prevedibile”

Scoppia lo scandalo relativo all’esame di italiano di Suarez svoltosi poco meno di una settimana fa. Arrivano le dichiarazioni del giornalista

È una mattinata movimentata per il mondo del calcio e non solo. Poco meno di sette giorni fa Luis Suarez ha sostenuto e passato l’esame della lingua italiana valido per l’ottenimento del passaporto comunitario. Un passaggio fondamentale per il trasferimento a società europee (all’infuori della Spagna) dopo l’avventura al Barcellona.

La Guardia di Finanza però sta indagando in merito all’esame svoltosi all’Università per Stranieri di Perugia in quanto secondo le prime indicazioni sarebbe stato tutto concordato in anticipo per far passare Suarez, così come testimoniano alcune intercettazioni. Come se fosse stato un esame pro-forma.

Caso Suarez, Ravezzani: “Scandalo sull’esame facilmente prevedibile”

Secondo quanto dichiarato dal giornalista di QSVS Fabrizio Ravezzani, era normale avere dubbi dopo un blitz come quello fatto da Luis Suarez a Perugia. Ecco le sue parole pubblicate su Twitter: “Lo scandalo sull’esame di Suarez era facilmente prevedibile. Ovviamente tutti avrebbero indagato sullo strano blitz a Perugia. Assurdo che il calciatore si sia prestato alla sceneggiata. E ora sarà interessante scoprire chi siano complici e mandanti. Una brutta storia”.

— Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) September 22, 2020

Tempistiche imprevedibili: “Chi ha avuto la pazienza di seguire QSVS del 13 settembre ricorderà che avevamo detto 2 cose su Suarez 1- la cittadinanza ha tempi imprevedibili che non si conciliano col campionato 2- credere di accelerali in qualche modo sarebbe follia perché tutti vorranno vederci chiaro”.

— Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) September 22, 2020

Dunque fin dall’inizio è stata una situazione poco chiara e nei prossimi giorni si potrebbe scoprire sempre di più.

