Calciomercato Juventus, Morata non basta | Scambio e nuovo bomber

La Juventus lavora per un altro colpo nel reparto d’attacco dopo l’arrivo di Morata. I bianconeri pensano a Vlahovic in uno scambio per Pellegrini con la Fiorentina

La Juventus ha accelerato per Alvaro Morata e chiuso per il nuovo centravanti da consegnare ad Andrea Pirlo. Una trattativa che si è definita in poche ore con l’Atletico Madrid per il ritorno in bianconero dell’attaccante spagnolo, sbarcato a Torino già la scorsa notte e oggi impegnato nell’iter delle visite mediche prima della firma sul contratto. Un tassello indispensabile per rinforzare il reparto offensivo dopo l’addio di Higuain, ma che potrebbe non essere il solo per Pirlo in quel settore del campo.

Juventus, Vlahovic per l’attacco: scambio con Pellegrini

La dirigenza dei campioni d’Italia lavora anche ad un altro colpo in attacco, concentrandosi soprattutto su un profilo giovane per completare la rosa del nuovo allenatore. La trattativa con l’Everton per Kean rimane complicata, con il club di Liverpool che non è disposto al momento accettare la proposta dei bianconeri che vorrebbero in prestito il giovane talento, aprendo solo per la cessione a titolo definitivo o con obbligo di riscatto. Un altro assistito di Raiola è Luca Pellegrini, in partenza da Torino e che piace pure alla Fiorentina oltre al Genoa. Il giovane terzino può essere una chiave importante per intavolare delle trattative ‘creative’ e aprire a dei possibili scambi. Tra questi la Juventus può riflettere su una possibile offensiva per Dusan Vlahovic, già accostato in passato alla ‘Vecchia Signora’. L’attaccante croato è in uscita dalla Fiorentina e Paratici potrebbe tentare l’affondo inserendo Pellegrini nell’affare.

Juve e Fiorentina possono pensare ad uno scambio di prestiti alla pari, con diritto di riscatto e controriscatto fissato per la prossima estate per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Per il momento rimane solo un’idea: vedremo nei prossimi se si svilupperà in qualcosa di più concreto.

G.M.