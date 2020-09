Verona-Roma, caso Diawara | UFFICIALE: sconfitta a tavolino

Verona-Roma, finalmente luce sul caso Diawara: arriva la decisione UFFICIALE della Lega, sconfitta a tavolino 3-0 per i giallorossi

Piove sul bagnato per la nuova Roma di Friedkin. In seguito al mancato inserimento di Amadou Diawara nella lista dei 25 calciatori utilizzabili per il campionato di Serie A, e del suo utilizzo in campo, nella gara d’esordio contro il Verona, la Lega ha deciso di deliberare per la sconfitta a tavolino dei giallorossi. Questo il comunicato ufficiale: “Il Giudice sportivo, letti gli atti relativi alla gara Soc. Hellas Verona e Soc. Roma; considerato che la società Roma ha impiegato un calciatore non iscritto nella “Lista dei 25” comunicata a mezzo PEC in data 14 settembre 2020 alle ore 12.14, nonostante fosse divenuto un “over 22”, in violazione dunque del divieto di utilizzo di cui al punto 8 del Comunicato Ufficiale F.I.G.C. N. 83/A del 20 novembre 2014 come successivamente modificato con Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 76 del 21 giugno 2018; ritenuto, pertanto, di dover applicare la sanzione della perdita della gara prevista al punto 9 del detto Comunicato Ufficiale F.I.G.C. N. 83/A; P.Q.M. delibera di sanzionare la Soc. Roma con la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3”.

